В Улан-Удэ осуждённые шьют охотничьи сапоги и унты

В исправительных колониях №№ 2 и 8 имеется обувное производство. В учреждениях шьют тапочки, сапоги, ботинки. Но постоянным спросом среди населения республики пользуется зимняя обувь, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.Одним из основных направлений обувного производства учреждений является пошив унтов, сапог охотничьих, тёплой домашней обуви, как из собственного материала, так и из материала заказчика.- Качество, изготавливаемых изделий не уступает по качеству местным производителям. Возможен пошив обуви по индивидуальному заказу с учетом всех пожеланий заказчика, как по внешнему виду изделия, так и по функциональным характеристикам, - отмечают в УФСИН.