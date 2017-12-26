Названы самые популярные телепрограммы 2017 года

Итоги ТВ-года: народ смотрел Путина, Галкина и шоу «Голос»



Составлен список самых рейтинговых телепроектов 2017 года. Первую строчку заняла трансляция Парада Победы на Первом канале. На втором месте оказался праздничный выпуск новостей на Первом 9 мая. На третьем оказался документальный фильм «Путин» Оливера Стоуна.



Также в топ 20 программ года вошел торжественный парад ко Дню ВМФ — самый представительный в истории отечественного флота. Т



Телезрители также отдали предпочтение шоу талантов «Лучше всех!», музыкальным хитам «Голос» и «Голос. Дети», ток-шоу «Пусть говорят», а также важнейшим спортивным трансляциям с участием футбольной и хоккейной сборных страны, сообщает «МК».



