В Улан-Удэ предлагают поставить памятник Сталину и переименовать улицу в его честь

Региональное отделение «Партии Великое Отечество» предложило переименовать улицу Коммунистическую в Улан-Удэ в улицу Иосифа Сталина, а также поставить в центре бурятской столицы памятник «отцу народов»



В реготделении партии пояснили, что улица Коммунистическая носила имя Сталина ранее, согласно постановлению президиума Улан-Удэнского горсовета РК И КД от 14.09.1938 №36, и была переименована в 1961 году. Что касается памятника, он, по мнению партийцев «позволит сохранить и передать память о нем (Сталине) будущим поколениям». Ранее в Улан-Удэ уже стоял памятник Сталину - у фасада клуба «Рассвет» - позже он был снесен, сообщают «Сибновости».



- Либералы, стремясь максимально нанести вред роли такой личности в истории нашего государства, как И.В.Сталин, с целью принижения его заслуг в глазах потомков, постоянно спекулируют на тему десятков миллионов жертв периода его правления, которых не было, - пояснили свою позицию в партии.



