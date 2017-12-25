В Бурятии школьникам из Цолги подарили на Новый год спортзал

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Уже в третьей четверти воспитанники школы улуса Цолга Мухоршибирского района будут заниматься в новом спортзале



Новый объект откроют накануне Нового года 28 декабря. На его строительство потрачено 19 миллионов рублей из республиканского бюджета по госпрограмме «Развитие образования, науки и молодежной политики», сообщили в пресс-службе Министерства строительства и модернизации ЖКК Бурятии.



Заказчиком строительства выступила администрация Мухоршибирского района. Госконтракт с генподрядчиком был заключен в конце августа. Объект сдан «под ключ» всего за четыре месяца.



Новый спортзал площадью почти 500 квадратных метров рассчитан на 25 человек. Его очень ждали школьники. Так получилось, что в начале 2000-х годов здание школы сдали, но по проекту спортзал в ней не был предусмотрен.



- Хороший, достойный спортзал. Думаю, что строители порадуют школьников: там есть игровой зал, раздевалки, душевые. Он соединен теплым переходом с основной школой. Мы будем надеяться, что в Цолге будут подрастать свои чемпионы, - сказал Сергей Рыбальченко, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.

