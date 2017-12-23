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«Байкал-Dailу»: Нескучные итоги недели

«Байкал-Dailу»: Нескучные итоги недели
Общество,  23.12.2017 13:14 Фото:Baikal-daily.ru
Обезумевшие сосульки, сугробы снега и эвакуация Хурала. «Байкал-Dailу» нескучно расскажет об итогах недели

Ответил за всех

Минувшая неделя выявила самого виноватого по итогам снежного ненастья чиновника мэрии. Им оказался Александр Барданов, директор муниципального управления парков Улан-Удэ. Его уволили из-за обвалившейся под тяжестью снега крыши катка на территории парка Юбилейный. Городская власть отметила, что Барданов не убирал снег на подведомственной территории, занимался черт знает чем, что и повлекло за собой нехорошие последствия, фу таким быть. Справедливое решение, конечно. Но возникает вопрос, а почему всем прочим чиновникам выдана индульгенция?

За бардак, аварии, пробки и все прочее, произошедшее из-за снега, в городе ответил один Барданов. Все остальные отделались легким испугом, «потому что это же стихия, 5-месячная норма осадков выпала»...

Сосули распоясались

Кроме всего прочего минувшая неделя ознаменовалась появлением совершенно новой для Бурятии угрозой жизни и здоровью наших граждан. Нехарактерная для декабря околонулевая температура днем вызывала таяние снегов на многочисленных крышах домов Улан-Удэ. Это привело к образованию многочисленных сначала сосулек, а потом и более мощных ее видов - сосулей. Некоторые сосули достигают в длину до 2 метров. Обычно снег тает у нас только весной, и как правило сосульки не успевают вырасти до размеров сосулей. Так что угроза для нас новая и незнакомая, мы к ней не очень то готовы. Будьте бдительны!

Сон прекрасный

На минувшей неделе нам всем выдался уникальный повод вспомнить прекрасные стихи великого классика современной матерной песни Сергея Владимировича Шнурова.

Вчера приснился сон прекрасный —
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

Все потому что МЧС проводил учения в здании Народного Хурала. Здание было оцеплено и эвакуировано, а доблестные пожарные на всех этажах условно тушили условный огонь. Вся эта деятельность была подробно заснята многочисленными корреспондентами, причем на фотографиях все выглядело так, будто средоточие власти Бурятии действительно объято огнем, все в панике, депутаты теряют мандаты, рушатся устои и скрепы. Как кажется нашей редакции, такие учения в таких зданиях необходимо проводить более скрытно, чтобы не будоражить лишний раз фантазию граждан.

Торопимся медленно

И, наконец, на минувшей неделе в Улан-Удэ был зафиксирован абсолютный мировой рекорд в скорости принятия жизненно важных решений. Городская администрация с гордостью сообщила: в самое ближайшее время на дороги города выйдут целых два дополнительных грейдера! Спустя почти месяц с тех пор как начался аномальный снегопад. Напомним, сама же мэрия еще 5 декабря объявила «режим повышенной готовности». Мы готовились, готовились, готовились, потом как резко снова стали готовиться, к тому чтобы еще немного поготовиться…. И наконец спустя почти три недели оказались полностью готовыми к тому чтобы запустить два дополнительных грейдера.

А знаете откуда их привезли? Один из Курумканского а второй из Баргузинского района. Возникает закономерный вопрос, а почему не из Северобайкальского? Он же еще дальше, и ехал бы еще дольше? Так у нас еще лучше получилось бы приготовиться?
 
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