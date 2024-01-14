В Бурятии насчитали 1700 безработных

А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике
В октябре 2023-го в Бурятии насчитывалось 452 500 человек трудоспособного возраста – от 15 лет и старше. Это 46,4% от общей численности населения РБ, рассказали в Бурятстате.
Большинство жителей республики – 430 800 – работали в сфере экономики. А 21 700 наших земляков на тот момент не имели занятия, но активно его искали.
Уровень занятости оценили в 57%, безработицы – в 4,8%, а общей безработицы (без учёта учащихся, студентов-очников и пенсионеров) – в 4,1%.
- В государственных учреждениях службы занятости к концу ноября на учёте состояли 2100 человек, не занятых трудовой деятельностью, и из них 1700 имели статус безработных, – заключили в ведомстве.
А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике
48% опрошенных сообщили, что им финансовую поддержку оказали члены семьи
Эксперты обнародовали самые «дорогие» вакансии для жителей республики в ДФО
Население республики опять не дотянуло до миллиона
По производству мяса республика вторая в округе
Долг составил 420 тысяч рублей
В дальнейшем в республике будут наращивать выпуск БПЛА
За месяц оно снизилось почти на 27%
Озвучены предварительные результаты переписи скота
Ввод первой очереди должен состояться не позднее декабря 2026 года
Стало известно, где берут и на что тратят деньги жители республики
Страна вышла из 12-летнего долгового цикла
За год они наценились на треть
В республике назвали самых высокооплачиваемых специалистов уходящего года
Цены на них взлетели почти на 22%