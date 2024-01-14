В Бурятии насчитали 1700 безработных



В октябре 2023-го в Бурятии насчитывалось 452 500 человек трудоспособного возраста – от 15 лет и старше. Это 46,4% от общей численности населения РБ, рассказали в Бурятстате.



Большинство жителей республики – 430 800 – работали в сфере экономики. А 21 700 наших земляков на тот момент не имели занятия, но активно его искали.



Уровень занятости оценили в 57%, безработицы – в 4,8%, а общей безработицы (без учёта учащихся, студентов-очников и пенсионеров) – в 4,1%.



- В государственных учреждениях службы занятости к концу ноября на учёте состояли 2100 человек, не занятых трудовой деятельностью, и из них 1700 имели статус безработных, – заключили в ведомстве.