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Бурятия оказалась 33-й в стране по доступности автокредитов

Бурятия оказалась 33-й в стране по доступности автокредитов
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Большинство жителей республики не могут позволить себе новые машины

Эксперты авторитетного агентства РИА Рейтинг составили рейтинг российских регионов по доступности автокредитов. Они выяснили, сколько жителей того или иного региона могут взять займ в банке на новые машины за 1 миллион и 2 миллион 600 тысяч рублей и после нести все связанные с этим расходы.
 
В Бурятии, как выяснилось – 16,5% и 4% семей соответственно. В перечне из 85 российских регионов (ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в него пока не включили) наша республика значится на 33 месте. Соседнее Забайкалье оказалось на 25-ом (19,1 и 6,3%), Иркутская область – на 15-ом (23,5% и 7,1%).

Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ. Там доля семей, у которых есть возможность купить новое авто за миллион, в 23 раза больше (59,6%), чем у последней в списке Ингушетии (2,6%). В среднем же пятёрка лидеров опережает пятёрку аутсайдеров аж в 12 с половиной раз.

Авторы исследования рассчитали объём кредита при первоначальном взносе в 20% от стоимости авто и сроке в три года. Во внимание приняли также КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупку и сезонную смену резины, налоги, платные парковки т. д. 

В субъектах, которые идут в начале списка – очень высокий по российским меркам заработок. Определяющую роль в низких позициях аутсайдеров играют небольшие официальные зарплаты.
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