Бурятия оказалась 33-й в стране по доступности автокредитов



Эксперты авторитетного агентства РИА Рейтинг составили рейтинг российских регионов по доступности автокредитов. Они выяснили, сколько жителей того или иного региона могут взять займ в банке на новые машины за 1 миллион и 2 миллион 600 тысяч рублей и после нести все связанные с этим расходы.



В Бурятии, как выяснилось – 16,5% и 4% семей соответственно. В перечне из 85 российских регионов (ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в него пока не включили) наша республика значится на 33 месте. Соседнее Забайкалье оказалось на 25-ом (19,1 и 6,3%), Иркутская область – на 15-ом (23,5% и 7,1%).



Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ. Там доля семей, у которых есть возможность купить новое авто за миллион, в 23 раза больше (59,6%), чем у последней в списке Ингушетии (2,6%). В среднем же пятёрка лидеров опережает пятёрку аутсайдеров аж в 12 с половиной раз.



Авторы исследования рассчитали объём кредита при первоначальном взносе в 20% от стоимости авто и сроке в три года. Во внимание приняли также КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупку и сезонную смену резины, налоги, платные парковки т. д.





В субъектах, которые идут в начале списка – очень высокий по российским меркам заработок. Определяющую роль в низких позициях аутсайдеров играют небольшие официальные зарплаты.

