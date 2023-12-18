В Бурятии назвали число людей, пересекших границу с Монголией с начала года

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Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Ежесуточно через пункт пропуска Кяхта перемещалось порядка 1600 человек

Около 162 тысяч легковых автомобилей, более 3 тысяч автобусов и 530 тысяч пассажиров пересекли границу в МАПП Кяхта за 11 месяцев 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

- Количество легковых транспортных средств по сравнению с прошлым годом увеличилось на 59%. Также возросло на 48% количество физических лиц, пересекающих границу, на 22% увеличилось количество пассажирских автобусов, - уточнили таможенники.

По словам начальника таможенного поста МАПП Кяхта Врежа Татевосяна, ежесуточно через пункт пропуска перемещалось порядка 1600 человек, а в дни пиковой нагрузки это количество достигало 2000. Количество легкового транспорта в отдельные дни доходило до 600 автомобилей в сутки, при проектной мощности 500 авто.

Он добавил, что в целом граждане соблюдают правила перемещения товаров через границу, тем не менее, без нарушений не обошлось. Количество правонарушений со стороны физических лиц по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза и составило 654 дела об АП. Самые распространённые из них – перемещение коммерческих партий под видом товаров для личного пользования: это товары легкой промышленности, сувениры, сотовые телефоны, табачная продукция.

Справка:

Пункт пропуска МАПП Кяхта (легковое и пассажирское направление) работает ежедневно в круглосуточном режиме.

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