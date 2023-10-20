В Бурятии нарастает кадровый голод в автобизнесе и сельском хозяйстве

За год он усилился почти в полтора раза



За последние 12 месяцев в Бурятии в 1,4 раза увеличилась нехватка специалистов. Это выяснили представители российской платформы HeadHunter. В сентябре на одну вакансию в республике приходилось 2,8 резюме (год назад было 3,8), что говорит о существенном дефиците кадров.



Наиболее остро кадровый голод ощущается в автобизнесе и сельском хозяйстве, где на одно предложение от работодателя насчитывается всего 1,3 активных анкеты от соискателей. Кроме того, в топ-10 самых «дефицитных» сфер вошли «Рабочий персонал» (1,4), «Добыча сырья» и «Строительство и недвижимость» (по 1,5), «Производство и сервисное обслуживание», «Медицина и фармацевтика» (1,8), «Транспорт, логистика и перевозки» (1,9), «Розничная торговля», а также «Продажи и обслуживание клиентов» (2,1).



- Работодатели, которые находятся в поиске специалистов, испытывают проблемы с подбором персонала, а вот у кандидатов, интересующихся этими отраслями, наоборот, высокие шансы на быстрое и успешное трудоустройство, – рассказали в HeadHunter.