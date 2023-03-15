В Туве усилят сотрудничество и связи с Монголией

В республике утверждена концепция развития приграничного сотрудничества с аймаками Монголии до 2027 года
В предстоящие годы Тува намерена значительно расширить сотрудничество с соседней Монголией. Из перспективных планов – открытие прямых авиарейсов Кызыл – Улангом, Кызыл – Улан-Батор. Параллельно с организацией авиарейсов в соседнюю Монголию ведётся работа по подтверждению международного статуса аэропорта Кызыла.
Основная сфера сотрудничества Тувы и Монголии – это экономические связи. Для увеличения товарооборота в планах на ближайшие четыре года – развить торговую инфраструктуру на приграничной территории, в том числе создать оптово-розничные точки сбыта товаров. Прорабатывается вопрос организации импорта мяса и мясной продукции из Монголии для перерабатывающих предприятий Тувы.
Будет вестись и работа с инвесторами: через взаимообмен опытом по привлечению инвестиций и совместное участие в инвестфорумах, конференциях и иных мероприятиях инвестиционной направленности, проходящих на обеих сторонах. Товаропроизводители Монголии должны стать постоянными участниками межрегиональной выставки-ярмарки «Тыва-Экспо», проходящей в Кызыле, а товаропризводители Тувы – крупных торговых выставок-ярмарок Монголии.
Обмен опытом коснётся и повышения квалификации специалистов сельского хозяйства Тувы в ссузах Монголии для перерабатывающих предприятий кожевенного сырья, шерсти и плодово-ягодных культур.
Другая сторона сотрудничества – вопросы обеспечения безопасности, защита приграничных территорий от возникновения ЧС. Обсуждаются соглашения о взаимодействии по вопросам защиты лесов от вредителей и болезней леса и охраны от лесных пожаров на приграничных участках Эрзинского Тере-Хольского и Каа-Хемского районов Тувы, Завханского и Хубсугульского аймаков Монголии, а также совместная охрана объектов культурного наследия, которые находятся на приграничье. Среди вопросов сотрудничества в сфере безопасности – предотвращение приграничных преступлений, связанных со скотокрадством, розыск и возврат перешедшего через госграницу во время выпаса скота.
Традиционно продолжится сотрудничество в сфере культуры, туризма и спорта. Кроме совместного участия в культурных и спортивных мероприятиях и проектах, стороны намерены формировать и продвигать новые туристские маршруты, в том числе транзитные, военно-исторические, экологические, культурно-просветительские, спортивные и этнические. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
В Туве усилят сотрудничество и связи с Монголией
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 15.03.2023
В республике утверждена концепция развития приграничного сотрудничества с аймаками Монголии до 2027 года
Экономика, 15.03.2023
По плану работы должны пройти до 1 января 2032 года
«Нужно регион развивать в целом», - заявил он
Проект называется «Бодайбо - золото сибирской тайги»
Там выставят юрту, изделия из нефрита и вертолёты от УУАЗ
Таковы данные за февраль
По закредитованности республика оказалась 63-ей в стране
И ещё 16 регионов
Экономика, 12.03.2023
Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
Экономика, 10.03.2023
Стоимость квадрата в них ниже на 5%
Его построят в течение пяти лет
В Ангарске построят комплекс по сортировке и утилизации ТКО
Они также посетили эсминец «Быстрый» на котором служил герой России
Из-за «международных мероприятий»
Экономика, 05.03.2023
Алексей Какаулин – менеджер с большим опытом управления текущей деятельностью крупных предприятий