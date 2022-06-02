Больше всего зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых
Бурятстат представил данных о численности работников и заработной плате за январь-март 2022 года.
- Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций республики, по предварительной оценке, составила 47 634 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14 %, - говорится в сообщении Бурятстата.
Наиболее высокий размер заработной платы (92,7 тысяч рублей, по информации органа статистики) отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых.
Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 44,3 % ниже), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 34,1 %).
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу предприятий и организаций республики составила 205,2 тыс человек. Значительную долю составляют работники сферы образования (17,3 %), здравоохранения и социальных услуг (14 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13,6 %).
Среднесписочная численность работников организаций в январе-марте 2022 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилась на 2,4 %.
Бурятстат заявил о средней зарплате в 47 тысяч рублей
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