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Бурятстат заявил о средней зарплате в 47 тысяч рублей

Бурятстат заявил о средней зарплате в 47 тысяч рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Больше всего зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых

Бурятстат представил данных о численности работников и заработной плате за январь-март 2022 года.

- Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций республики, по предварительной оценке, составила 47 634 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14 %, - говорится в сообщении Бурятстата.

Наиболее высокий размер заработной платы (92,7 тысяч рублей, по информации органа статистики) отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых.

Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 44,3 % ниже), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 34,1 %).

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу предприятий и организаций республики составила 205,2 тыс человек. Значительную долю составляют работники сферы образования (17,3 %), здравоохранения и социальных услуг (14 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13,6 %).

Среднесписочная численность работников организаций в январе-марте 2022 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилась на 2,4 %.
заработная плата

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