Бурятия заняла 49 место в туристическом рейтинге

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Республика вошла в «серебряную» группу рейтинга



Журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг» провели ежегодное исследование, посвящённое развитию туризма, туристической привлекательности российских регионов, их потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов, сообщается на сайте «Национальный рейтинг».



Составители рейтинга собрали, изучили и проанализировали статистические данные, публикации в СМИ для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и во всех российских регионах.



Критериями для оценки стали уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры региона, доходность отрасли, ее вклад в экономику региона, развитие санаторно-курортной отрасли, популярность региона у туристов, его уникальность и уровень преступности в регионе.



Так, первую группу рейтинга «Золотую двадцатку» возглавили Краснодарский край, Московская область, Москва, Крым и Санкт-Петербург набравшие наибольшее количество баллов. Иркутская область (93,1) заняла здесь 16 место.



Бурятия вошла «серебряную» группу рейтинга набрав 59,6 баллов и заняв 49 место из 85.



Соседний Забайкальский край занял 73 место (35,1) в самой малочисленной группе регионов, где туризм еще не так развит.

