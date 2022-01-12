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Бурятия заняла 49 место в туристическом рейтинге

Бурятия заняла 49 место в туристическом рейтинге
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Республика вошла в «серебряную» группу рейтинга

Журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг» провели ежегодное исследование, посвящённое развитию туризма, туристической привлекательности российских регионов, их потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов, сообщается на сайте «Национальный рейтинг».

Составители рейтинга собрали, изучили и проанализировали статистические данные, публикации в СМИ для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и во всех российских регионах.

Критериями для оценки стали уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры региона, доходность отрасли, ее вклад в экономику региона, развитие санаторно-курортной отрасли, популярность региона у туристов, его уникальность и уровень преступности в регионе.

Так, первую группу рейтинга «Золотую двадцатку» возглавили Краснодарский край, Московская область, Москва, Крым и Санкт-Петербург набравшие наибольшее количество баллов. Иркутская область (93,1) заняла здесь 16 место.

Бурятия вошла «серебряную» группу рейтинга набрав 59,6 баллов и заняв 49 место из 85.

Соседний Забайкальский край занял 73 место (35,1) в самой малочисленной группе регионов, где туризм еще не так развит.
туризм рейтинг

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