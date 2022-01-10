Экс-министр экономики Бурятии оценила, подешевеет ли бензин

Татьяна Думнова связывает возможное снижение цен на топливо с победой над коронавирусом



Подробный анализ повышения цен на бензин разместила в соцсети Татьяна Думнова, заслуженный экономист Бурятии, 13 лет руководившая министерством экономики республики. Сейчас она является заместителем председателя Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.



По её оценке, стабилизация стоимости бензина или даже её снижение должно произойти после победы над коронавирусом.



- При идеальной ситуации, если мы победим коронавирус и будут выработаны совместные действия с ОПЕК, то возможно стоимость бензина стабилизируется или даже снизится. Однако, вряд ли стоит ожидать, что подорожание в ближайшие несколько месяцев остановится, - отмечает экс-министр экономики.



В январе 2022 года планируется повышение акцизов на автомобильный бензин и дизель. Поэтому, возможно, в январе-феврале цены на бензин могут подрасти ещё на 1,5-2 рубля за литр, или на 4%.



- Хотя принятый правительством РФ скорректированный демпфирующий механизм на топливо (обуздание роста цен на топливо в пределах инфляции) даст возможность улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в России в пределах инфляции, - пишет Думнова.



Она отмечает, что бензин дорожает каждый год: в 2021 году цены поднялись на 8,7%, практически сравнявшись с инфляцией. Рост цен на бензин приводит к повышению цен на общественном транспорте, на продовольственном рынке и т.д.



- В составе литра бензина в рознице 2/3 составляют налоги, акцизы и сборы. В стоимости литра бензина 20% занимает налог на добавленную стоимость (НДС), а еще 21% - акцизы. Их величину может изменить правительство, и они не зависят от мировой конъюнктуры. Акцизы увеличиваются ежегодно, с 2014 года они выросли в 2,5 раза. Коммерческие, транспортные и производственные расходы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и АЗС составляют около 17%. Сократить эти расходы практически невозможно, так как в эти расходы входит зарплата, техника, обслуживание, доставка товара до АЗС. Оставшиеся 42% приходятся на нефть, но в них до 30% составляют налоги - налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или налог на добавленный доход (НДД), которые выплачивают компании. Эти 30% также неизменяемая величина. Только 12 из 42% приходятся на стоимость добычи нефти. С начала года она подорожала на 37%, добавив 1,62 рубля к цене бензина. Остальная часть подорожания пришлась на снижение курса рубля к доллару. Обращаю ваше внимание на то, что налоги на добычу для нефтяников рассчитываются в рублях, но относительно долларовой стоимости нефти. Поэтому цена для НПЗ на нефть в рублях выросла не только из-за укрепления мировых котировок барреля, но и в результате ослабления российской валюты, - пояснила экс-министр экономики.



Также она добавила, что в России ещё один фактор роста цен на топливо – высокие оптовые цены.







