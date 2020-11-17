Недорогая машина доступна каждой четвёртой семье в Бурятии

Бурятия оказалась в середине рейтинга регионов по доступности покупки автомобилей



Согласно исследованию РИА Новости, в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей Бурятия заняла 38 место среди 85 регионов РФ. Доля семей в Бурятии, которые могут купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль (550 тысяч рублей), составляет 23,5%. Доля семей, которые могут купить в кредит и содержать новый автомобиль средней стоимости (1,4 млн) - 8,9%. А вот купить в кредит и содержать новый автомобиль премиум-класса (5,5 млн) могут менее одного процента семей Бурятии – всего 0,9% семей.



В лидерах рейтинга оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (доля семей, которые могут купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль - 66,7%), Чукотский автономный округ (61,8%), Магаданская область (54,8%), Москва (53,9%), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (53,8%).



Аутсайдеры рейтинга – Карачаево-Черкесская Республика (10%), Кабардино-Балкарская Республика (9,3%), Дагестан (8,2%), Чечня (6,0%), Ингушетия (4,8%).



По мнению экспертов, примерно каждая четвёртая российская семья может позволить себе купить новую недорогую машину за 550 тысяч рублей, а среднюю по стоимости машину могут приобрести лишь 12% семей.



- Несмотря на экономические трудности из-за коронавируса, российский рынок автомобилей чувствует себя вполне неплохо. За десять месяцев 2020 года в России было продано 1,2 миллиона новых автомобилей, а в сентябре и октябре наблюдается прирост продаж относительно результатов 2019 года. Где-то эпидемия даже немного помогла, так как часть людей, боясь заразиться в общественном транспорте, теперь предпочитают личные автомобили, - говорится в исследовании РИА Новости.



Кроме того, были расширены государственные программы поддержки автопрома, которые предполагают скидки и льготные кредиты для некоторых покупателей автомобилей. Также из-за общего снижения ставок в экономике автокредиты стали доступнее для большего числа покупателей.



Однако текущая доступность автомобилей все равно заметно ниже, чем в пиковые прошлые годы. «Например, в 2012 году было продано 2,9 миллиона новых автомобилей, а российский авторынок стал вторым в Европе, когда по числу новых проданных машин Россия уступала лишь Германии», - отмечается в исследовании РИА Новости.









