Маткапитал в России начнут выдавать уже при рождении первенца

На первого ребёнка семьи будут получать столько же денег, сколько сейчас при рождении второго



Программа материнского капитала в России будет продлена до 31 декабря 2026 года. Соответствующее поручение озвучил президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию.



Также Путин заявил, что маткапитал будут выдавать уже при рождении первенца. На первого ребенка будут получать столько же денег, сколько сейчас получают при рождении второго.



Маткапитал на второго ребёнка будет увеличен на 150 тыс. руб.



В 2020 году материнский капитал на второго ребёнка был проиндексирован до 470 тысяч рублей.

