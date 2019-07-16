4,4 млн рублей выделят из резервного фонда правительства Бурятии по ликвидации ЧС на восстановление двух мостов в Окинском районе
Ещё 4,5 млн рублей выделят на ремонт двух пострадавших участков дороги «Орлик – Саяны — Хужир», сообщает пресс-служба администрации Окинского района.
Такое решение приняли 12 июля на заседании комиссии при главе республики Бурятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского.
- Необходимо внимательно отнестись к сметам. Проводим восстановительные работы, поэтому каждая копейка на счету и должна быть истрачена эффективно, — заявил Петр Мордовской.
Два моста в Окинском районе были частично разрушены в результате паводков 15-27 июня 2019 года.
Во время паводка в районе пострадало четыре транспортных участка – это два моста через реку Тустук, которые сообщают село Сорок и животноводческие стоянки, где проживает более ста человек.
Также было нарушено сообщение на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Орлик – Саяны — Хужир» в местностях Додо-Нуга с 3 по 6 км и Тиссын-Аман 9 по 10 км.
В Бурятии восстановят два разрушенных после ливней моста
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
4,4 млн рублей выделят из резервного фонда правительства Бурятии по ликвидации ЧС на восстановление двух мостов в Окинском районе
Решение принято для помощи пострадавшим от паводка
В ближайшее время в Братске заменят 10 остановок общественного транспорта
Ремонт провели на улицах Конечная и Боевая
На проект строительства пансионата для престарелых выделено почти 5 миллионов
Законопроект уже внесён в Законодательное Собрание
Путепровод через железную дорогу появится в посёлке Залари Иркутской области
На благоустройство сквера на Стеклозаводе выделено 35,5 миллионов рублей
В Бурятии уже возник огромный интерес к будущей льготной ипотеке
Минтруд России предложил увеличить на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения по итогам второго квартала 2019 года
На их строительство выделят 6,14 млрд рублей
Большая часть средств будет направлена в Бурятии на социальную сферу
Реконструировать Дворец детского творчества планировалось ещё к 350-летию Улан-Удэ
Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2019 года в Бурятии составил 1,4%
Этот мост связывает более 800 человек с «большой землёй»