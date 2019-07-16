В Бурятии восстановят два разрушенных после ливней моста

4,4 млн рублей выделят из резервного фонда правительства Бурятии по ликвидации ЧС на восстановление двух мостов в Окинском районе



Ещё 4,5 млн рублей выделят на ремонт двух пострадавших участков дороги «Орлик – Саяны — Хужир», сообщает пресс-служба администрации Окинского района.



Такое решение приняли 12 июля на заседании комиссии при главе республики Бурятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского.



- Необходимо внимательно отнестись к сметам. Проводим восстановительные работы, поэтому каждая копейка на счету и должна быть истрачена эффективно, — заявил Петр Мордовской.



Два моста в Окинском районе были частично разрушены в результате паводков 15-27 июня 2019 года.



Во время паводка в районе пострадало четыре транспортных участка – это два моста через реку Тустук, которые сообщают село Сорок и животноводческие стоянки, где проживает более ста человек.



Также было нарушено сообщение на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Орлик – Саяны — Хужир» в местностях Додо-Нуга с 3 по 6 км и Тиссын-Аман 9 по 10 км.

