Пособие на детей повысили с 50 рублей до 10 тысяч

Пособие получают малообеспеченные семьи



Пособие на детей с полутора до трёх лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Его цитирует «Интерфакс».



- Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку, — сказал Медведев.



Нынешняя выплата по уходу за ребёнком была установлена ещё в 1994 году.



