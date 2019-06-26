Пособие получают малообеспеченные семьи
Пособие на детей с полутора до трёх лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Его цитирует «Интерфакс».
- Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку, — сказал Медведев.
Нынешняя выплата по уходу за ребёнком была установлена ещё в 1994 году.
Пособие на детей повысили с 50 рублей до 10 тысяч
Экономика, Фото:
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