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Компания из Хабаровского края будет закупать быков в Бурятии

Компания из Хабаровского края будет закупать быков в Бурятии
Экономика,  Фото:pixabay.com
В регионе построят животноводческую ферму

В Хабаровском крае на Большом Уссурийском острове планируют построить животноводческую ферму.

Речь идёт о комплексе по содержанию 2 тысяч голов крупного рогатого скота. Договор о поставках быков мясного направления компания уже заключила с предприятиями из Читы и Бурятии, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

На первом этапе инвестор планирует организовать производство около 550 тонн мяса говядины в год, а в перспективе этот объём планируется увеличить до 2 тысяч тонн. Реализовать первую партию мяса инвестор планирует в мае 2020 года. Кроме того, в перспективе компания намерена вложить средства в строительство молочного комплекса.

Отсутствие земель является главным препятствием для реализации проекта. Под кормовую базу и строительство сельскохозяйственных помещений инвестору требуется около 2 тысяч гектаров пашен и 3,5 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

Учредителем хабаровского СХП «Восточное» является генеральный директор ООО «Даниловка». Учитывая большой опыт этого предприятия по развитию животноводства и растениеводства в крае, а также тот факт, что проект прошёл согласование в краевом минсельхозе, совет решил признать его приоритетным. Инвестору в аренду без торгов планируется передать около 5 тысяч гектаров земель на Большом Уссурийском острове.

Кроме того, инвестора предупредили об ответственности за неисполнение условий использования земельных участков.
сельское хозяйство
 
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