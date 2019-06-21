В регионе построят животноводческую ферму
В Хабаровском крае на Большом Уссурийском острове планируют построить животноводческую ферму.
Речь идёт о комплексе по содержанию 2 тысяч голов крупного рогатого скота. Договор о поставках быков мясного направления компания уже заключила с предприятиями из Читы и Бурятии, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
На первом этапе инвестор планирует организовать производство около 550 тонн мяса говядины в год, а в перспективе этот объём планируется увеличить до 2 тысяч тонн. Реализовать первую партию мяса инвестор планирует в мае 2020 года. Кроме того, в перспективе компания намерена вложить средства в строительство молочного комплекса.
Отсутствие земель является главным препятствием для реализации проекта. Под кормовую базу и строительство сельскохозяйственных помещений инвестору требуется около 2 тысяч гектаров пашен и 3,5 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.
Учредителем хабаровского СХП «Восточное» является генеральный директор ООО «Даниловка». Учитывая большой опыт этого предприятия по развитию животноводства и растениеводства в крае, а также тот факт, что проект прошёл согласование в краевом минсельхозе, совет решил признать его приоритетным. Инвестору в аренду без торгов планируется передать около 5 тысяч гектаров земель на Большом Уссурийском острове.
Кроме того, инвестора предупредили об ответственности за неисполнение условий использования земельных участков.
Компания из Хабаровского края будет закупать быков в Бурятии
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В регионе построят животноводческую ферму
Голландцы планируют заняться в Бурятии производством экологически чистых стройматериалов
Председателю потребительского общества внесено представление
Также их получат фермеры из Эхирит-Булагатского и Заларинского районов
Перевозки пассажиров в международном поезде Иркутск – Улан-Батор выросли на 26%
Мужчина обратился в прокуратуру
Специалисты холдинга «Вертолёты России» и Объединенной двигателестроительной корпорации провели рабочую встречу с представителями Главного управления гражданской авиации Республики Перу (DGCAP)
Дорогу строят в обход Усолья-Сибирского
Экосудно спустили на воду в Иркутске
В новый Генплан включен третий мост через Уду и два варианта моста через реку Селенгу
Она вносила ложные данные в табель рабочего времени
Аукцион на капремонт участка на острове будет объявлен в августе
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что на сегодняшний день приблизительно 12,5 млн российских граждан находятся за чертой бедности
Распоряжение об этом подписал Дмитрий Медведев
Экономика, 17.06.2019
Около 1000 подростков в Бурятии ищут работу