Дорогу строят в обход Усолья-Сибирского
В Иркутской области вскоре приступят к строительству участков автомобильных дорог М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, Р-255 в обход города Усолье-Сибирское.
Общая протяженность реконструируемого полотна составит 42, 675 км, сообщает RosTender.info.
Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск Федерального дорожного агентства» объявило тендер на строительные работы. Заявки от участников принимают до 4 июля, результаты конкурсной процедуры огласят 8 июля. Максимальная сумма контракта составляет 16 млрд 334 миллиона рублей. Строительные работы должны быть завершены к октябрю 2024 года.
Согласно опубликованным документам, дорога будет четырехполосной с мостами, путепроводами, надземными пешеходными переходами и современным освещением.
Предполагается, что новое дорожное полотно существенно сократит время автомобилистов в пути и увеличит пропускную способность на федеральной трассе Р-255 «Сибирь».
Тендер - http://rostender.info/region/irkutskaya-oblast/usole-sibirskoe/39225087-tender-byudjetnye-investicii-v-obekty-kapitalnogo-stroitelstva-gosudarstvennoj-sobstvennosti-stroitelstvo-i-rekonstrukciya
В Иркутской области на строительство дороги потратят 16 миллиардов
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