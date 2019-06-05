В Забайкалье отстроят выгоревшее село

Тасырхой не исчезнет с карты Забайкальского края



В полностью выгоревшем от степных пожаров селе Тасырхой Борзинского района Забайкалья подготовлены новые земельные участки для индивидуального жилищного строительства, которые будут предоставлять гражданам, в том числе признанным пострадавшими во время чрезвычайной ситуации.



- Получить меру социальной поддержки путём строительства жилых домов в Тасырхое изъявили желание семь семей, по двум из них принято положительное решение. С ними заключены договоры аренды на те земельные участки, которые выбрали сами пострадавшие. Исковые заявления остальных пяти семей рассмотрят в суде в ближайшие дни. Помимо них, жилые дома здесь также самостоятельно смогут построить ещё как минимум семь семей, – рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.



Он уточнил, что рядом со сгоревшим селом на кадастровый учёт поставлено 14 земельных участков, в среднем по 30 соток каждый, для предоставления забайкальцам, пострадавшим в результате пожаров, а также другим гражданам. Решение о строительстве Тасырхоя не на пепелище, а на новом месте, на сходе приняли сами жители сгоревшего села.



По словам Алексея Гончарова, на территорию уже зашла компания-подрядчик для проведения подготовительных работ под застройку. Скоро там приступят к работам по обеспечению электроснабжением.



Кроме того, в адрес министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина направлено письмо с просьбой оказать содействие в вопросе обустройства скважины для обеспечения населения источником водоснабжения, в том числе противопожарного. Ранее в Тасырхое такого источника не было. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориального развития края.

