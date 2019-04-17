Делегацию возглавит Глава республики Алексей Цыденов
Дальневосточный корейско-российский форум пройдёт с 21 по 22 мая в Сеуле. Основные площадки форума будут посвящены вопросам туризма, минерально-сырьевого комплекса, перерабатывающей промышленности, производства лекарственных растений, транспорта и развития инфраструктуры.
По информации сайта Министерства экономики Республики Бурятия, в мероприятии также примет участие делегация из Бурятии под руководством Главы республики Алексея Цыденова. Она проведет презентацию республики на одной из площадок Форума, организует встречи представителей деловых кругов Бурятии и Кореи в формате В2В.
Предприниматели Бурятии также могут принять участие в Форуме. Для этого необходимо направить в Фонд регионального развития Бурятии, который занимается координацией мероприятия, краткое описание своего проекта и список корейских партнёров, с которыми хотелось бы провести встречи.
- По предварительной информации, вылет на Форум из Иркутска состоится 20 мая, 23 мая участники уже прилетят обратно. Стоимость перелета 30 000 рублей в оба конца. Проживание в гостинице «Grand Hayatt Hotel» в стандартном одноместном номере стоит 220 000 корейских вон, то есть около 12 500 рублей, – сообщила координатор мероприятия Дарима Цырендоржиева.
Предпринимателей Бурятии зовут на форум в Корею
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