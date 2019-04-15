Модернизация котельной в улан-удэнском микрорайоне Загорск включена в проект комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Улан-Удэ
Данный проект направлен для рассмотрения и утверждения в федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
- Для снижения расходов топлива и образования отходов производства предусмотрен целый комплекс мероприятий. Это установка на котлоагрегатах ультразвуковых противонакипных устройств, реконструкция системы золоудаления с установкой второй ступени очистки и замена батарейных циклонов на БЦ-512; закрытие ЗУУ для уменьшения выбросов в атмосферу в местах пересыпки золы из циклонов в автотранспорт. Для реализации указанных мероприятий АО «Бурятгражданпроект» разработана проектная документация, получена экспертиза промышленной безопасности, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
В 2018 году программой ПАО «ТГК-14» выполнен ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной п. Загорск - на ремонт котельного оборудования данной котельной направлено более 2,2 млн рублей.
Был капитально отремонтирован котел №2. В перечне работ ремонт топки котла, ремонт конвективной части и обмуровки, ремонт газоходов, изоляции трубопроводов, а также ремонт системы топливоподачи. Сейчас котельная Загорска работает в штатном режиме. В работе находятся два котла: №1 и 3, котлоагрегат №6 в резерве.
Справка:
Котельная построена в 1963 году, в составе 4 водогрейных и 2 паровых котлов, в 1984-1998гг. проведена реконструкция с заменой всего оборудования на 5 водогрейных котлов. Количество отапливаемых социально-значимых объектов -13, количество отапливаемых жилых домов -170.
Модернизация котельной в Загорске находится на утверждении в Росприроднадзоре
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