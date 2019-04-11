В Улан-Удэ подорожали картофель, капуста, и рис

Снизились цены на огурцы и баранину



За прошедшую неделю по данным статистики в Улан-Удэ наибольший рост цен из продовольственных товаров отмечен на овощную продукцию (картофель, капуста, лук, помидоры) в среднем на 2,61 руб. или 2,4 %, рис шлифованный на 1,18 руб. или 1,8 %. Об этом сообщило управление по информационной политике города.



Наибольшее снижение цен в Улан-Удэ отмечено на огурцы свежие на 9,06 руб. или 5,4 %, баранину (кроме бескостного мяса) на 11,64 руб. или 3,5 %.



В Чите наибольший рост цен наблюдался на творог на 36,21 руб. или 6,7 %, вермишель на 3,61 руб. или 4,9 %, овощную продукцию (морковь, лук, помидоры) в среднем на 2,12 руб. или 3,2 %. Наибольшее снижение цен отмечено на чай чёрный байховый на 31,92 руб. или 3,9 % и сахар на 0,86 руб. или 1,7 %.



В Иркутске наибольший рост цен наблюдался на огурцы свежие на 2,13 руб. или 1,4 %, творог на 3,82 руб. или 1,4 %, морковь на 0,44 руб. или 1,2 %. Наибольшее снижение цен отмечено на картофель на 1,25 руб. или 4,2 %, помидоры на 1,74 руб. или 1 %.



