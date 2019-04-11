Школьным кочегарам и сторожам в Бурятии не выплатили сверхурочные

Техработники обратились в прокуратуру



В прокуратуру Баргузинкого района Бурятии обратились техработники школ и заявили о невыплате им заработной платы.



Установлено, что кочегарам и сторожам образовательных учреждений за отработанные сверхурочные часы и праздничные дни в январе и феврале 2019 года не выплачена заработная плата.



Руководителю МКУ «Управление образования МО «Баргузинский район» внесено представление, по результатам рассмотрения которого 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. После прокурорского вмешательства работникам школ выплачена недополученная заработная плата в общей сумме 86 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.