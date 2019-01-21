Общий объём ввода жилья на территории Иркутской области за минувший год составил 982,3 тысяч квадратных метров
План по вводу жилья в 2018 году в Иркутской области выполнен. Об этом сообщили в министерстве строительства, дорожного хозяйства региона.
По данным Иркутскстата, общий объём ввода жилья на территории Иркутской области за минувший год составил 982,3 тыс. кв. м – это 103,4% от установленного плана.
Ввод в эксплуатацию жилья проводился во всех городских округах и муниципальных районах области, за исключением Катангского района. При этом более 80% (792,6 тыс. кв. м) от общего объёма введено на территориях трёх муниципальных образований: город Иркутск, Иркутский и Шелеховский районы.
Кроме этого, превышение запланированных показателей отмечено в ряде других муниципалитетов. Так, в два и более раз от планируемого введено в городах Зима и Тулун, а также в Ольхонском, Усольском и Баяндаевском районах; более чем в 1,5 раза превышено выполнение планового показателя в городах Ангарске, Усолье-Сибирское, Усть-Илимске, Черемхово, а также в Братском, Качугском, Нижнеудинском, Усть-Илимском, Черемховском и Аларском районах. Ещё шесть муниципальных образований региона показали перевыполнение плановых показателей по вводу в среднем на 20%.
Наибольшее неисполнение плановых показателей отмечено в городе Братске, Куйтунском и Тайшетском районах, сообщает пресс-служба правительства региона.
План по вводу жилья в 2018 году в Иркутской области выполнен
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