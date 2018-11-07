В Улан-Удэ продолжается реконструкция дома культуры имени Вагжанова

На сегодняшний день на объекте завершили работы по внутренней отделке



В ходе реконструкции дома культуры имени Александра Вагжанова провели работы по устройству фасада, установили двери и окна, сделали монтаж систем вентиляции. Также закончили работу по внутренней отделке помещений, сделали монтаж инженерных сетей, систем отопления, водоснабжения и канализации.



Также выполнили работы по устройству крылец и навесов (смонтировано 4 крыльца и 3 навеса), заасфальтировали внутреннюю территорию объекта. На данный момент продолжается строительство блока Б.



Всего на реконструкцию здания и благоустройство территории дома культуры было выделено 42 миллиона рублей из резервного фонда президента России. ОБ этом сообщает администрация Улан-Удэ.

