На сегодняшний день на объекте завершили работы по внутренней отделке
В ходе реконструкции дома культуры имени Александра Вагжанова провели работы по устройству фасада, установили двери и окна, сделали монтаж систем вентиляции. Также закончили работу по внутренней отделке помещений, сделали монтаж инженерных сетей, систем отопления, водоснабжения и канализации.
Также выполнили работы по устройству крылец и навесов (смонтировано 4 крыльца и 3 навеса), заасфальтировали внутреннюю территорию объекта. На данный момент продолжается строительство блока Б.
Всего на реконструкцию здания и благоустройство территории дома культуры было выделено 42 миллиона рублей из резервного фонда президента России. ОБ этом сообщает администрация Улан-Удэ.
В Улан-Удэ продолжается реконструкция дома культуры имени Вагжанова
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На сегодняшний день на объекте завершили работы по внутренней отделке
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