В Улан-Удэ завершился ремонт дорог

Было отремонтировано более 32 километров дорог
В Улан-Удэ все работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнены в полном объёме. В ходе работы было отремонтировано 32,233 километров дорог.
Общая сумма финансирования составила 499,566 миллионов рублей. Из этой суммы 442,154 миллионов рублей были направлены на программу «Безопасные и качественные дороги», 47,989 миллионов рублей на организацию и обеспечение безопасности дорожного движения и 9,424 миллионов рублей на проектные работы.
В этом году в Улан-Удэ определили 31 место концентрации ДТП, где все работы выполнили полностью. Речь идёт о 4 остановочных карманах по улице Бабушкина, Мокрова, Кольцова, Борсоева, обустройство тротуара на участке от улицы Балтахинова до лестницы на проспекте Победы. Установили 5 светофоров по улице Дорожной, Смолина, по проспекту 50-летия Октября, улице Шумяцкого и Боевой.
Ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» позволил увеличить протяжённость дорожной сети городской агломерации, сообщает управление по информационной политике города.
Большинство россиян (73%) в целом довольны своей работой, при этом более половины (58%) удовлетворены размером своей заработной платы
Автомобили обойдутся более чем в 7 миллионов
Было отремонтировано более 32 тысяч километров дорог
2 ноября состоялось открытие обновлённого в соответствии с общероссийским брендом «Мои документы» филиала МФЦ по Кяхтинскому району
Работы должны быть завершены в декабре 2019 года
Новые детсады появятся в 104 микрорайоне, центре города, на Левом берегу и в Энергетике
На особом контроле ситуация с домами в 105 микрорайоне
Доходная часть увеличится на 405,3 млн рублей
Вопрос был рассмотрен на 45-й сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов
Планируется частично расширить основную аллею, спроектировать смотровые площадки и площадки отдыха
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках XXXVI международной Гаванской ярмарки FIHAV провел ряд важных встреч
Дорожают и новостройки, и вторичный рынок
Обновление коммунальной инфраструктуры обойдётся в 13 млн
В бюджете не заложены средства на строительство
Их общая задолженность составила колоссальную сумму