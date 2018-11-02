В Улан-Удэ завершился ремонт дорог



Ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» позволил увеличить протяжённость дорожной сети городской агломерации, сообщает управление по информационной политике города.



В Улан-Удэ все работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнены в полном объёме. В ходе работы было отремонтировано 32,233 километров дорог.Общая сумма финансирования составила 499,566 миллионов рублей. Из этой суммы 442,154 миллионов рублей были направлены на программу «Безопасные и качественные дороги», 47,989 миллионов рублей на организацию и обеспечение безопасности дорожного движения и 9,424 миллионов рублей на проектные работы.В этом году в Улан-Удэ определили 31 место концентрации ДТП, где все работы выполнили полностью. Речь идёт о 4 остановочных карманах по улице Бабушкина, Мокрова, Кольцова, Борсоева, обустройство тротуара на участке от улицы Балтахинова до лестницы на проспекте Победы. Установили 5 светофоров по улице Дорожной, Смолина, по проспекту 50-летия Октября, улице Шумяцкого и Боевой.