В Бурятии выросли цены на квартиры

Дорожают и новостройки, и вторичный рынок
В Бурятии по результатам выборочного обследования за 9 месяцев 2018 года зафиксирован рост цен на недвижимость.
- Средние цены на первичном рынке жилья увеличились на 0,4 процента, на вторичном рынке – на 3,4 процента, - сообщает Бурятстат.
В III квартале 2018 года было зафиксировано незначительное повышение цен на первичном рынке жилья на квартиры улучшенного качества – на 0,1 процента.
- Небольшое снижение цен наблюдалось на вторичном рынке жилья на квартиры среднего качества (типовые) и улучшенного качества – на 0,1 и на 0,8 процентов соответственно, - уточняет Бурятии.
Средние цены на рынке жилья Бурятии на конец III квартала 2018 года по типам квартир:
Дорожают и новостройки, и вторичный рынок
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