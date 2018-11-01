В Бурятии выросли цены на квартиры

Средние цены на рынке жилья Бурятии на конец III квартала 2018 года по типам квартир:









В Бурятии по результатам выборочного обследования за 9 месяцев 2018 года зафиксирован рост цен на недвижимость.- Средние цены на первичном рынке жилья увеличились на 0,4 процента, на вторичном рынке – на 3,4 процента, - сообщает Бурятстат.В III квартале 2018 года было зафиксировано незначительное повышение цен на первичном рынке жилья на квартиры улучшенного качества – на 0,1 процента.- Небольшое снижение цен наблюдалось на вторичном рынке жилья на квартиры среднего качества (типовые) и улучшенного качества – на 0,1 и на 0,8 процентов соответственно, - уточняет Бурятии.