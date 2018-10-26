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В Бурятии дорожает производство драгметаллов

В Бурятии дорожает производство драгметаллов
Экономика,  Фото:pixabay.com
О ценах в производстве промышленных товаров сообщил Бурятстат

Цены производителей промышленных товаров в сентябре 2018 года по сравнению с декабрём 2017 года выросли на 7%. Об этом сообщает Бурятстат.

- Добыча угля подорожала на 7 %, добыча руд цветных металлов – на 13,7 %. В обрабатывающих производствах более всего подорожали производство драгоценных металлов (на 7,2 %), переработка и консервирование фруктов и овощей (на 13,4 %), производство обуви (на 31,3 %), целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона (на 39,1 %), - уточнили в Бурятстате.

Произошло снижение цен производителей строительных конструкций и изделий (на 10 %), строительных керамических материалов (на 18,9 %).
промышленное производство
 
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