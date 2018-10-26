В Бурятии дорожает производство драгметаллов

О ценах в производстве промышленных товаров сообщил Бурятстат



Цены производителей промышленных товаров в сентябре 2018 года по сравнению с декабрём 2017 года выросли на 7%. Об этом сообщает Бурятстат.



- Добыча угля подорожала на 7 %, добыча руд цветных металлов – на 13,7 %. В обрабатывающих производствах более всего подорожали производство драгоценных металлов (на 7,2 %), переработка и консервирование фруктов и овощей (на 13,4 %), производство обуви (на 31,3 %), целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона (на 39,1 %), - уточнили в Бурятстате.



Произошло снижение цен производителей строительных конструкций и изделий (на 10 %), строительных керамических материалов (на 18,9 %).

