В России определились с повышением пенсионного возраста

Правительство выбрало самый жёсткий вариант



Правительство может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста уже сегодня, 14 июня. Об этом сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Ведомости».



Правительство предложит депутатам самый жёсткий из вариантов: 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Принципиальное решение об этом принято давно, отметили собеседники «Ведомостей».



Правительство предложит повышать пенсионный возраст по сценарию Минфина — по одному году ежегодно, начиная с 2019 года. При обсуждении в Госдуме будут определены уступки: по темпам повышения и, возможно, частично по итоговому пенсионному возрасту.



Детали законопроекта ещё обсуждаются, отмечает газета. Например, пенсионный возраст не будет меняться для досрочников (в основном это военные и работающие на вредных производствах). Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55, но многие люди могут сделать это раньше — те, чей труд официально признан вредным и тяжелым.



6 июня глава минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о подготовке пакета «непопулярных решений». Наиболее непопулярной из готовящихся реформ россияне считают именно пенсионную.



Россияне против



Большинство россиян не поддерживает планы правительства по повышению пенсионного возраста, обсуждаемую реформу одобряют лишь 8% граждан. Это следует из исследования холдинга «Ромир», сообщает РИА Новости.



Согласно опросу, подавляющее большинство россиян (92%) не одобряют инициативу правительства об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Наибольшее понимание идеи правительства проявила молодёжь 18-24 лет, где уровень поддержки доходит до 12%. В остальных возрастных группах уровень неприятия достигает 92-93%.



Более чем половину россиян устраивают нынешние параметры пенсионной системы. Мнение о том, что мужчины должны выходить на пенсию в 60 лет, разделяют 58% россиян, свидетельствует опрос. Число россиян, уверенных, что 55 лет — это справедливый возраст для наступления пенсионных оснований у женщин, составляет 61%.











