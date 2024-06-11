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В Улан-Удэ парень заманил девушку в гараж, убил и сбросил тело в яму

В Улан-Удэ парень заманил девушку в гараж, убил и сбросил тело в яму
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убитой было 19 лет

В Улан-Удэ раскрыли убийство 19-летней девушки. Убийца познакомился с ней на улице, а затем заманил в заброшенный гараж, где и расправился. 

Задержанному по подозрению в преступлении 20 лет. Установлено, что ночью 3 июня на улице он познакомился с 19-летней девушкой.

Во время прогулки он незаметно взял у неё телефон, при помощи приложения оформил кредит и обналичил деньги. А после этого злоумышленник заманил новую знакомую в заброшенный гараж на улице Пугачева. Там подобрал с пола кирпич и нанёс им несколько ударов по голове жертвы. Затем сбросил её тело в овощную яму, закидав сверху мусором.

Убийца сбежал с места, прихватив телефон девушки.

- Молодого человека задержали в соседнем регионе по месту жительства. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего), - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия. Окончательная квалификация действиям молодого человека будет дана на основании оценки всех собранных доказательств.

убийство

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