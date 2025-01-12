В небе над Улан-Удэ заметили что-то очень странное



- Точно не спутник, ибо он очень быстро двигался. Сначала был на виду, а потом ушёл за телевышку, – говорится в посте.



Улан-удэнцы тут же принялись строить догадки. Одни заявили, что это дрон, другие – что огни от самолёта, третьи склоняются к версии про небесные китайские фонарики, запущенные в небо. Четвёртые уверены: на снимках – парад планет.





Нечто подобное, по словам участников сообщества, бывало в Кабанском и Баргузинском районах.



- В Баргузине шары светящиеся летают над сопками – высоко очень. Сам наблюдал. На рыбалку ездили, нас было 8 мужиков и никто так и не смог природу происхождения объяснить. Местные говорят, что часто наблюдают такое явление, а что это – никто не знает, – поведал один из подписчиков.



Не обошлось и без предположения про инопланетян. Однако среди посетителей паблика нашлись явные скептики. «Это отражение от телебашни. Успокойтесь – инопланетян нет», – рассудили интернет-пользователи. Впрочем, к единому мнению они так и не пришли.



В середине декабря в небе над Бурятией тоже разглядели нечто светящееся. Таинственный объект В середине декабря в небе над Бурятией тоже разглядели нечто светящееся. Таинственный объект наблюдали жители столицы и ряда районов республики. Видео с ним, снятое в закаменском селе Михайловка, выложили, в частности, в группе «Закамна-инфо.24/7».



В соцсетях тоже выдвигали разные версии. Тайну свечения раскрыл председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров. Это



В соцсетях тоже выдвигали разные версии. Тайну свечения раскрыл председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров. Это было совсем не тем, про что все подумали.

На днях в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» выложили несколько фото со светящимся объектом в форме шара. Его увидели в небе жители столицы Бурятии. В публикации задались вопросом, что это такое.