Стало известно, что за загадочный объект появился в небе над Бурятией

В небе над Бурятией накануне разглядели нечто светящееся. Таинственный объект наблюдали жители столицы и ряда районов республики. Видео с ним, снятое в закаменском селе Михайловка, выложили, в частности, в группе «Закамна-инфо.24/7».
Этот самый объект словно завис в воздухе. Запись с ним же, сделанную уже с другого ракурса, разместили в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».
В соцсетях выдвигали разные версии. Некоторые заявили, что это дрон или отблеск от фонаря, другие – что огни от самолёта, третьи были уверены: в объектив камеры попали метеор или комета. Остальные с ними не согласились.
Тайну свечения раскрыл председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров. Его комментарий приводит «Еравна-инфо.24/7». Специалист как раз в это время проводил занятия для детей.
- Я собрал телескоп и проверял его перед работой с ребятами. На юго-западе заметил объект, похожий на очень яркую комету. При 50-кратном увеличении увидел, что это прожектор, который освещает перед собой туман – возможно снежинки. Двигался основанием конуса вперёд, то есть это прожектор, закреплённый на самолёте, – отметил Никифоров.