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Стало известно, что за загадочный объект появился в небе над Бурятией

Стало известно, что за загадочный объект появился в небе над Бурятией
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Еравна-Инфо.24/7"
Он оказался вовсе не тем, про что все подумали

В небе над Бурятией накануне разглядели нечто светящееся. Таинственный объект наблюдали жители столицы и ряда районов республики. Видео с ним, снятое в закаменском селе Михайловка, выложили, в частности, в группе «Закамна-инфо.24/7».

Этот самый объект словно завис в воздухе. Запись с ним же, сделанную уже с другого ракурса, разместили в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».

В соцсетях выдвигали разные версии. Некоторые заявили, что это дрон или отблеск от фонаря, другие – что огни от самолёта, третьи были уверены: в объектив камеры попали метеор или комета. Остальные с ними не согласились.

Тайну свечения раскрыл председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров. Его комментарий приводит «Еравна-инфо.24/7». Специалист как раз в это время проводил занятия для детей.

- Я собрал телескоп и проверял его перед работой с ребятами. На юго-западе заметил объект, похожий на очень яркую комету. При 50-кратном увеличении увидел, что это прожектор, который освещает перед собой туман – возможно снежинки. Двигался основанием конуса вперёд, то есть это прожектор, закреплённый на самолёте, – отметил Никифоров.


соцсети видео самолёт

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