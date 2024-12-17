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Что-то очень странное появилось в небе над Бурятией

Что-то очень странное появилось в небе над Бурятией
Общество,  Фото:«Закамна-инфо.24/7»
Жителей республики взбудоражил загадочный светящийся объект

В небе над Бурятией накануне разглядели нечто светящееся. Таинственный объект наблюдали жители столицы и ряда районов республики. Видео с ним, снятое в закаменском селе Михайловка, выложили, в частности, в группе «Закамна-инфо.24/7».

На кадрах видно, что этот самый объект словно завис в воздухе. Запись с ним же, сделанную уже с другого ракурса, разместили в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».

В соцсетях выдвигают разные версии. Некоторые считают, что это дрон или отблеск от фонаря, другие – что огни от самолёта, третьи уверены: в объектив камеры попали метеор или комета. Остальные с ними не согласились.

- Точно не метеор. Минут 30-40 назад был над кварталами. Летит медленно, – рассудили интернет-пользователи.

Есть и ещё одна версия – космический спутник. Подобное наблюдали в республике и в начале апреля. Тогда в сообществе «Тайны Бурятии и Байкала» в ВК опубликовали видео, сделанное в Улан-Удэ. На нём был странный «пульсирующий» светящийся объект, который хаотично двигался из стороны в сторону, то увеличиваясь, то уменьшаясь в размерах. Его запечатлели вечером в районе ПВЗ. Сама запись длилась четыре минуты.

- Висел практически в одной точке примерно с 20:30 до 22:30. Зум поставил на максимум – объект не приближал и не увеличивал. Кто знает, что это может быть? – поинтересовался автор ролика.

Версий оказалось не очень много. В комментариях к видео уточнили, что этот объект «висит» там постоянно. «Над Площадкой или над аэродромом. Иногда кажется, что над микрорайоном Восточный – если с Верхней Берёзовки смотреть», – отметил один из участников группы. Вариант, что это Сириус – звезда созвездия Большого Пса – опровергли, поскольку сияние заметили на юго-востоке от ПВЗ, а Сириус на тот момент был на юго-западе.
соцсети видео

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