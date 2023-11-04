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В Бурятии в ДТП с четырьмя авто пострадали четыре человека

В Бурятии в ДТП с четырьмя авто пострадали четыре человека
Происшествия,  Фото:"Кабанск-инфо"
Момент аварии снял видеорегистратор

В пятницу, 3 ноября, в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Всё случилось в пятом часу дня вблизи железнодорожного переезда в посёлке Селенгинск.

Участниками аварии стали грузовик и ещё три автомобиля, сообщает «Кабанск-инфо» со ссылкой на районный ОГИБДД.

Видеорегистратор снял, с чего всё началось. На кадрах видно, как водитель легковушки поворачивал налево, но не рассчитал и столкнулся с грузовиком. Грузовик развернуло, он выехал на полосу встречного движения и протаранил припаркованный автомобиль с людьми.

 
Известно, что травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Двое из них госпитализированы.

Подробности ДТП уточняются.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого ДТП с четырьмя пострадавшими было зарегистрировано 16 октября в том же Кабанском районе, когда автомобиль Chevrolet Captiva врезался в грузовик
ДТП

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