В Бурятии в ДТП с четырьмя авто пострадали четыре человека







Известно, что травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Двое из них госпитализированы.



Подробности ДТП уточняются.



Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого ДТП с четырьмя пострадавшими было зарегистрировано 16 октября в том же Кабанском районе, когда

Известно, что травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Двое из них госпитализированы.Подробности ДТП уточняются.Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого ДТП с четырьмя пострадавшими было зарегистрировано 16 октября в том же Кабанском районе, когда автомобиль Chevrolet Captiva врезался в грузовик

В пятницу, 3 ноября, в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Всё случилось в пятом часу дня вблизи железнодорожного переезда в посёлке Селенгинск.Участниками аварии стали грузовик и ещё три автомобиля, сообщает «Кабанск-инфо» со ссылкой на районный ОГИБДД.Видеорегистратор снял, с чего всё началось. На кадрах видно, как водитель легковушки поворачивал налево, но не рассчитал и столкнулся с грузовиком. Грузовик развернуло, он выехал на полосу встречного движения и протаранил припаркованный автомобиль с людьми.