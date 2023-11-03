Возбуждено уголовное дело
Читинские таможенники изъяли сильнодействующие вещества у туристки из Читы. Она вернулась из Китая и пыталась перевести в автомобиле свыше 1000 капсул средств для похудения.
- Жительница Читы, находясь в туристической поездке в Китае, познакомилась с гражданкой КНР, которая работала в аптеке, и договорилась с ней о покупке партии средств для похудения. Вскоре заказанные препараты поступили в адрес заказчика. После получения жительницей Читы грузового отправления сотрудники таможни остановили её автомобиль, в котором было обнаружены и изъяты капсулы, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
В общей сложности в автомобиле нашли 34 упаковки, в которых находилось 1224 капсул. Эксперты установили, что в препаратах содержится сильнодействующее опасное вещество.
Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ».
Читинка пыталась ввезти в страну контрабандой более 1000 таблеток для похудения
Происшествия, Фото:
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