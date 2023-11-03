Пропавшего в лесу жителя Бурятии нашли в тяжёлом состоянии

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Он едва не погиб



Вечером 2 ноября поступило сообщение, что в Мухоршибирском районе Бурятии пропал 73-летний пенсионер. Житель села Бар утром ушёл в лес и не вернулся вовремя.



На поиски выехали трое пожарных, а также местный житель, который мог знать, куда ушёл пенсионер.



Спустя час пожарные смогли отыскать мужчину в лесу примерно в четырёх километрах от села. Он лежал на земле и не мог встать самостоятельно.



- В связи с ухудшением здоровья мужчина находился в тяжёлом состоянии. Пожарные оказали первую доврачебную помощь, после чего транспортировали мужчину из леса и передали его работникам скорой медицинской помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



