Он едва не погиб
Вечером 2 ноября поступило сообщение, что в Мухоршибирском районе Бурятии пропал 73-летний пенсионер. Житель села Бар утром ушёл в лес и не вернулся вовремя.
На поиски выехали трое пожарных, а также местный житель, который мог знать, куда ушёл пенсионер.
Спустя час пожарные смогли отыскать мужчину в лесу примерно в четырёх километрах от села. Он лежал на земле и не мог встать самостоятельно.
- В связи с ухудшением здоровья мужчина находился в тяжёлом состоянии. Пожарные оказали первую доврачебную помощь, после чего транспортировали мужчину из леса и передали его работникам скорой медицинской помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пропавшего в лесу жителя Бурятии нашли в тяжёлом состоянии
Происшествия, Фото:
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