В Бурятии надругавшийся над ребёнком мужчина пытался избавиться от административного надзора

Житель Бурятии решил обжаловать решение районного суда об установлении над ним административного надзора на восемь лет. Как выяснилось, ранее его осудили за преступление против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетнего. Вред здоровью пострадавшего ребёнка оценили как тяжкий и опасный для жизни. Это повлекло и другие тяжёлые последствия.
Злоумышленник надругался над ребёнком в пьяном виде. В апелляции в Верховный суд Бурятии мужчина не согласился с установленными ограничениями – заявил, что у него самого есть двое детей и он хочет «принимать активное участие в их воспитании и бывать с ними в школе и кафе».
Ознакомившись с материалами дела и заслушав заключение прокурора, судебная коллегия по административным делам пришла к выводу, что решение суда первой инстанции законно. К тому же пока преступник был в исправительной колонии, его признали злостным нарушителем порядка отбывания наказания. В ИК экс-заключённого охарактеризовали отрицательно.
В итоге надзор с мужчины снимать не стали, а доводы про детей отклонили, поскольку они не свидетельствуют о необоснованности ограничений. В будущем житель республики сможет подать заявление об их частичной отмене, представив доказательства законопослушного поведения.