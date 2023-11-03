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Житель Бурятии лишился машины, прав и свободы из-за любви к алкоголю

Житель Бурятии лишился машины, прав и свободы из-за любви к алкоголю
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он на восемь месяцев поселится в колонии

В середине октября перед судом предстал житель Бичурского района, который попался на пьяной езде. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость»).

Произошло всё в январе. Мужчина, у которого уже имелась судимость за вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль, приняв «на грудь». Сельчанин направлялся в Бичуру и по пути туда его остановили сотрудники ДПС.

В итоге нарушителя признали виновным и дали ему восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а ещё на три с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, по решению суда принадлежащий мужчине автомобиль Toyota Camry конфисковали и обратили в собственность государства. Приговор пока не вступил в законную силу. 
пьяная езда уголовное дело суд колония

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