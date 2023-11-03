Житель Бурятии лишился машины, прав и свободы из-за любви к алкоголю

Он на восемь месяцев поселится в колонии



В середине октября перед судом предстал житель Бичурского района, который попался на пьяной езде. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость»).



Произошло всё в январе. Мужчина, у которого уже имелась судимость за вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль, приняв «на грудь». Сельчанин направлялся в Бичуру и по пути туда его остановили сотрудники ДПС.



В итоге нарушителя признали виновным и дали ему восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а ещё на три с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, по решению суда принадлежащий мужчине автомобиль Toyota Camry конфисковали и обратили в собственность государства. Приговор пока не вступил в законную силу.