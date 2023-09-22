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В Бурятии сгорело 105 центнеров сена

В Бурятии сгорело 105 центнеров сена
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл поздно вечером

Поздно вечером 21-го сентября в селе Кудара Кабанского района Бурятии сгорело 105 центнеров сена.

- На момент прибытия пожарных огнём был охвачен стог сена, угрозы распространения на жилые постройки не было. Для ликвидации очага возгорания личному составу потребовалось более двух с половиной часов. В результате пожара огнём было уничтожено сено общим объёмом 105 центнеров на площади 60 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причина пожара устанавливается. 
пожар

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