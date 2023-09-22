Пожар произошёл поздно вечером
Поздно вечером 21-го сентября в селе Кудара Кабанского района Бурятии сгорело 105 центнеров сена.
- На момент прибытия пожарных огнём был охвачен стог сена, угрозы распространения на жилые постройки не было. Для ликвидации очага возгорания личному составу потребовалось более двух с половиной часов. В результате пожара огнём было уничтожено сено общим объёмом 105 центнеров на площади 60 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара устанавливается.
В Бурятии сгорело 105 центнеров сена
Происшествия, Фото:
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