В Бурятии сгорело 105 центнеров сена

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Пожар произошёл поздно вечером



Поздно вечером 21-го сентября в селе Кудара Кабанского района Бурятии сгорело 105 центнеров сена.



- На момент прибытия пожарных огнём был охвачен стог сена, угрозы распространения на жилые постройки не было. Для ликвидации очага возгорания личному составу потребовалось более двух с половиной часов. В результате пожара огнём было уничтожено сено общим объёмом 105 центнеров на площади 60 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Причина пожара устанавливается.

