Жителю Бурятии дали срок за письмо в Японию с «сюрпризом»

Молодой человек получил семь лет колонии



19-летнего жителя Бурятии приговорили к семи годам лишения свободы за письмо с «синтетикой», которое он пытался отправить в Японию.



- Установлено, что житель Иволгинского района, желая погасить долг перед проживающим в Токио родственником, по его просьбе в феврале оформил в отделении почтовой связи международное почтовое отправление в Японию. В нём содержалось полусинтетическое наркотическое вещество массой 0,7 грамм, что является особо крупным размером, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Почтовый конверт с наркотиками не дошёл до адресата, поскольку был изъят сотрудниками УФСБ в ходе оперативно-розыскного мероприятия.



Молодой человек признан виновным по статьям «Незаконная пересылка наркотических средств, совершённая в особо крупном размере» и «Покушение на контрабанду».



Верховный суд Бурятии приговорил парня к семи годам колонии строгого режима.



Приговор пока не вступил в законную силу.

