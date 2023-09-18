Молодой человек получил семь лет колонии
19-летнего жителя Бурятии приговорили к семи годам лишения свободы за письмо с «синтетикой», которое он пытался отправить в Японию.
- Установлено, что житель Иволгинского района, желая погасить долг перед проживающим в Токио родственником, по его просьбе в феврале оформил в отделении почтовой связи международное почтовое отправление в Японию. В нём содержалось полусинтетическое наркотическое вещество массой 0,7 грамм, что является особо крупным размером, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Почтовый конверт с наркотиками не дошёл до адресата, поскольку был изъят сотрудниками УФСБ в ходе оперативно-розыскного мероприятия.
Молодой человек признан виновным по статьям «Незаконная пересылка наркотических средств, совершённая в особо крупном размере» и «Покушение на контрабанду».
Верховный суд Бурятии приговорил парня к семи годам колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Жителю Бурятии дали срок за письмо в Японию с «сюрпризом»
Происшествия, Фото:
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