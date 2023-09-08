Жительница Бурятии отсудила у Нацбиблиотеки компенсацию за ДТП



Жительница Баргузинского района взыскала моральную компенсацию за ДТП с Национальной библиотеки Бурятии. Авария произошла по вине мужчины, работающего в учреждении водителем.



Как говорится в материалах дела, он ехал за рулём автомобиля Ford Tourneo Custom – направлялся в район на открытие Баргузинской межпоселенческой центральной библиотеки и не уступил дорогу машине Toyota Vitz, у которой было преимущество.



Водитель второй иномарки серьёзно не пострадала – вред её здоровью оценили как лёгкий. Но женщина решила потребовать компенсацию, поскольку после ДТП у неё болели шея, правый бок, кисти руки, ноги, внутренние органы и голова, а давление постоянно поднималось. Она сильно переживала из-за этого, плохо спала и даже заработала нервное расстройство. Сельчанке пришлось пройти амбулаторное лечение в районной больнице.



Иск в её интересах подала в суд прокуратура. Сам виновник аварии свою вину не отрицал. Мужчина заявил: он пытался избежать столкновения и уточнил, что до сих пор работает в библиотеке водителем.



В итоге его признали виновным по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого вреда здоровью») и оштрафовали на 30 тысяч. Моральный вред пришлось возмещать учреждению, поскольку именно ему принадлежит автомобиль, считающийся источником повышенной опасности. К тому же сотрудник в тот день находился в служебной командировке.



Размер компенсации – 50 тысяч рублей – суд определил исходя из обстоятельств аварии, степени нравственных и физических страданий пострадавшей и продолжительности её лечения. Сама женщина хотела отсудить у Нацбиблиотеки 320 тысяч. Вынесенное решение она вправе обжаловать в Верховном суде в течение месяца.

