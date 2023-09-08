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В Забайкалье на пожаре погибла семья с двумя детьми

В Забайкалье на пожаре погибла семья с двумя детьми
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Детям было 3 года и 6 лет

7 сентября в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского района Забайкальского края произошёл страшный пожар, унёсший жизни семьи – двоих взрослых и двоих детей. По данным «Чита.Ру», старшему ребёнку было 6 лет, младшему – 3 года.

Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 22:15. Горел двухквартирный жилой дом.

Местные жители до приезда пожарных вынесли из дома тела трёх погибших – женщины и двух детей. Позже в ходе тушения пожарные обнаружили тело мужчины.

В 00:32 возгорание было полностью потушено.

- Огнём уничтожена веранда и повреждена квартира на общей площади 70 квадратных метров. Причину пожара устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора. Из Читы на место происшествия направлен специалист испытательной пожарной лаборатории, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
смерть пожар

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