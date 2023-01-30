В Иркутске рабочий погиб на ленточном конвейере

Возбуждено уголовное дело



В Иркутске на территории производственной базы, расположенной на улице Полярная, погиб 37-летний рабочий. Трагический инцидент произошёл 19 января.



Мужчина получил тяжёлые травмы в процессе работы на ленточном транспортёре с реверсивным движением для подачи опилок. Он скончался на месте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека».



- Следователи СК допрашивают сотрудников предприятия, на которых возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда на производстве. Изучается документация, проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается.

