Возбуждено уголовное дело
В Иркутске на территории производственной базы, расположенной на улице Полярная, погиб 37-летний рабочий. Трагический инцидент произошёл 19 января.
Мужчина получил тяжёлые травмы в процессе работы на ленточном транспортёре с реверсивным движением для подачи опилок. Он скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
- Следователи СК допрашивают сотрудников предприятия, на которых возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда на производстве. Изучается документация, проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутске рабочий погиб на ленточном конвейере
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