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В Иркутске рабочий погиб на ленточном конвейере

В Иркутске рабочий погиб на ленточном конвейере
Происшествия, 
Возбуждено уголовное дело

В Иркутске на территории производственной базы, расположенной на улице Полярная, погиб 37-летний рабочий. Трагический инцидент произошёл 19 января.

Мужчина получил тяжёлые травмы в процессе работы на ленточном транспортёре с реверсивным движением для подачи опилок. Он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

- Следователи СК допрашивают сотрудников предприятия, на которых возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда на производстве. Изучается документация, проводятся необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается.
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