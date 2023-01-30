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Сбитая на «зебре» улан-удэнка отсудила более 100 тысяч рублей

Сбитая на «зебре» улан-удэнка отсудила более 100 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновница ДТП никакой помощи добровольно не оказала

Судебные приставы помогли жительнице Улан-Удэ, сбитой на пешеходном переходе, получить компенсацию морального вреда.

- Во время судебного заседания, куда женщина обратилась за восстановлением справедливости, выяснилось, что её сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Виновница дорожно-транспортного происшествия не оказала какой-либо помощи ни в лечении, ни в реабилитации пострадавшей. Хотя последней из-за полученных травм пришлось длительное время передвигаться с помощью костылей, - сообщили в УФССП по Бурятии.

Суд встал на сторону улан-удэнки и присудил выплатить ей компенсацию морального вреда и возмещение медицинских расходов на лечение. Общая сумма составила 105 тысяч рублей. Однако в установленные для добровольной оплаты сроки компенсация так и не была получена.

В дело пришлось вмешаться судебным приставам. У должницы арестовали расчётные счета и временно ограничили её в выезде из России. Принятые меры оказались эффективными. После этого весь долг перед пострадавшей был погашен.
ДТП судебные приставы

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