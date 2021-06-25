Женщину дважды ловили на незаконной торговле
55-летняя жительница Усть-Илимска, торговавшая самогоном, не смогла обжаловать решение суда.
Она была признана виновной по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В октябре 2019 года женщина была привлечена к административной ответственности за незаконную розничную продажу гражданам самогона. В феврале 2020 года её вновь поймали на этом. В помещении магазина женщина продала 0,5 литров самогона за 250 рублей.
Суд назначил виновной штраф в размере 40 тысяч рублей.
Осуждённая не согласилась с решением суда и обжаловала его в апелляционном порядке. Однако приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.
В Иркутской области торговка самогоном не смогла обжаловать решение суда
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Грабителем оказался 21-летний парень
Женщину дважды ловили на незаконной торговле
Место обнаружения снарядов оцепили
Пожилую подозреваемую в краже денег задержали росгвардейцы
Мужчина совершил насилие над детьми в недостроенном здании
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета
Золотые слитки пытались незаконно вывезти в Китай
Более 100 человек накануне тушили лесные пожары
Сотрудники ГИБДД составили соответствующий акт
Главный лесничий незаконно разрешил сплошную рубку
Сбитая женщина не могла встать и лежала на дороге
Водитель не заметил припаркованный сзади автомобиль
36 таких аварий оказались смертельными
Убийца пытался уйти от возмездия
Вор проник в кладовку, когда все спали