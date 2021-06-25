В Иркутской области торговка самогоном не смогла обжаловать решение суда

Женщину дважды ловили на незаконной торговле



55-летняя жительница Усть-Илимска, торговавшая самогоном, не смогла обжаловать решение суда.



Она была признана виновной по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



В октябре 2019 года женщина была привлечена к административной ответственности за незаконную розничную продажу гражданам самогона. В феврале 2020 года её вновь поймали на этом. В помещении магазина женщина продала 0,5 литров самогона за 250 рублей.



Суд назначил виновной штраф в размере 40 тысяч рублей.



Осуждённая не согласилась с решением суда и обжаловала его в апелляционном порядке. Однако приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.



