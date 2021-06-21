В Иркутской области водитель легковушки погиб в столкновении с большегрузом





Сегодня около 11 часов утра произошло смертельное ДТП на федеральной трассе «Байкал» в районе посёлка Мангутай Слюдянского района Иркутской области.По предварительной информации, 45-летний водитель «Тойота Марк-2» допустил столкновение с грузовым автомобилем «Петербилт». После столкновения большегруз съехал с проезжей части.В результате ДТП водитель «Тойоты» погиб до приезда скорой медицинской помощи. Водитель большегруза не пострадал.В настоящее время на данном участке организовано реверсивное движение. Работает следственно-оперативная группа, сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Слюдянскому району.