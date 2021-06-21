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В Иркутской области водитель легковушки погиб в столкновении с большегрузом

В Иркутской области водитель легковушки погиб в столкновении с большегрузом
Происшествия,  Фото:ОГИБДД ОМВД России по Слюдянскому району
ДТП произошло на трассе «Байкал»

Сегодня около 11 часов утра произошло смертельное ДТП на федеральной трассе «Байкал» в районе посёлка Мангутай Слюдянского района Иркутской области.

По предварительной информации, 45-летний водитель «Тойота Марк-2» допустил столкновение с грузовым автомобилем «Петербилт». После столкновения большегруз съехал с проезжей части.

В результате ДТП водитель «Тойоты» погиб до приезда скорой медицинской помощи. Водитель большегруза не пострадал.


В настоящее время на данном участке организовано реверсивное движение. Работает следственно-оперативная группа, сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Слюдянскому району.

ДТП смерть
 
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