 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

В Забайкалье нашли гараж с телами мёртвых людей

В Забайкалье нашли гараж с телами мёртвых людей
Происшествия, 
Страшный гараж находится около морга больницы

В городе Могоча Забайкальского края местные жители обнаружили гараж с телами мёртвых людей.

- 16 июня в СМИ Забайкальского края появилась информация, подкреплённая видеозаписью, об обнаружении в заброшенном гараже около морга больницы в городе Могоче тел людей и останков. Как сообщается, одно из тел находится в данном помещении с января, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

По данному факту и. о. руководитель следственного управления СКР по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил процессуальную проверку. Следователи осмотрят место обнаружения тел, а также установят, что же здесь произошло.

смерть следователи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье нашли гараж с телами мёртвых людей
В Забайкалье нашли гараж с телами мёртвых людей
Происшествия, 16.06.2021
Страшный гараж находится около морга больницы
Иркутянку пытался обмануть «полковник полиции»
Происшествия, 16.06.2021
Полиция опубликовала аудиозапись разговора с мошенником
В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже телефона у медика
В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже телефона у медика
Происшествия, 16.06.2021
Медики отлучились, не заперев дверь кабинета
В Забайкалье осудили мужчину, избивавшего жену
В Забайкалье осудили мужчину, избивавшего жену
Происшествия, 16.06.2021
Мужчина ранее был судим за убийство
В Улан-Удэ пьяный водитель «БМВ» устроил гонки с сотрудниками ДПС
В Улан-Удэ пьяный водитель «БМВ» устроил гонки с сотрудниками ДПС
Происшествия, 16.06.2021
Сильно пьяный водитель после задержания только мычал. ВИДЕО
Улан-удэнку изнасиловали на празднике
Улан-удэнку изнасиловали на празднике
Происшествия, 16.06.2021
Девушке помогли в беде не её друзья, а случайные прохожие
Житель Бурятии убил знакомого, нанеся более 100 ударов
Житель Бурятии убил знакомого, нанеся более 100 ударов
Происшествия, 16.06.2021
Когда раненый терял сознание, изверг приводил его в чувство и продолжал избивать
В Улан-Удэ друзья взломали магазин ради пива и снеков
В Улан-Удэ друзья взломали магазин ради пива и снеков
Происшествия, 16.06.2021
Взломщиков задержали спустя полчаса после преступления
Читинка случайно убила свою сестру в кафе
Читинка случайно убила свою сестру в кафе
Происшествия, 16.06.2021
Женщина получила смертельные травмы, ударившись о кафель
В Улан-Удэ школьник ограбил студентку
В Улан-Удэ школьник ограбил студентку
Происшествия, 16.06.2021
Школьник вынул телефон из кармана джинсов
В Иркутске подтопило около 200 приусадебных участков
В Иркутске подтопило около 200 приусадебных участков
Происшествия, 16.06.2021
Подтопление произошло из-за подъёма грунтовых вод
В Бурятии мошенник обманул двух наивных женщин
В Бурятии мошенник обманул двух наивных женщин
Происшествия, 16.06.2021
Мошеннику удалось выпросить чужие паспортные данные и банковские карты
В Бурятии дорожники повредили кормовую базу рыб
В Бурятии дорожники повредили кормовую базу рыб
Происшествия, 16.06.2021
Из-за загрязнения рек возбудили уголовное дело

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^