В Забайкалье нашли гараж с телами мёртвых людей

Страшный гараж находится около морга больницы



В городе Могоча Забайкальского края местные жители обнаружили гараж с телами мёртвых людей.



- 16 июня в СМИ Забайкальского края появилась информация, подкреплённая видеозаписью, об обнаружении в заброшенном гараже около морга больницы в городе Могоче тел людей и останков. Как сообщается, одно из тел находится в данном помещении с января, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



По данному факту и. о. руководитель следственного управления СКР по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил процессуальную проверку. Следователи осмотрят место обнаружения тел, а также установят, что же здесь произошло.



