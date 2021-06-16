Страшный гараж находится около морга больницы
В городе Могоча Забайкальского края местные жители обнаружили гараж с телами мёртвых людей.
- 16 июня в СМИ Забайкальского края появилась информация, подкреплённая видеозаписью, об обнаружении в заброшенном гараже около морга больницы в городе Могоче тел людей и останков. Как сообщается, одно из тел находится в данном помещении с января, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
По данному факту и. о. руководитель следственного управления СКР по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил процессуальную проверку. Следователи осмотрят место обнаружения тел, а также установят, что же здесь произошло.
В Забайкалье нашли гараж с телами мёртвых людей
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