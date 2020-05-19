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«Откинуло на 10 метров»: В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП

«Откинуло на 10 метров»: В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водителей спасли подушки безопасности

Накануне, 18 мая, около 23:00 на улице Мокрова в Улан-Удэ произошло ДТП по вине пьяного водителя. Новенький автомобиль «Лада» врезался в «Тойоту Хариер». Водитель отечественного авто оказался пьян.

- Водитель «Лады» в алкогольном опьянении совершил столкновение с автомобилем «Тойота», который стояла на светофоре, от удара его откинуло метров на 7 -10 , - поделился подробностями свидетель происшествия.



В обоих автомобилях сработали подушки безопасности, которые спасли водителей. В результате аварии обошлось без пострадавших. Автомобили получили серьёзные механические повреждения.





ДТП
 
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