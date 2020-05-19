«Откинуло на 10 метров»: В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП

- Водитель «Лады» в алкогольном опьянении совершил столкновение с автомобилем «Тойота», который стояла на светофоре, от удара его откинуло метров на 7 -10 , - поделился подробностями свидетель происшествия.













В обоих автомобилях сработали подушки безопасности, которые спасли водителей. В результате аварии обошлось без пострадавших. Автомобили получили серьёзные механические повреждения.





















Накануне, 18 мая, около 23:00 на улице Мокрова в Улан-Удэ произошло ДТП по вине пьяного водителя. Новенький автомобиль «Лада» врезался в «Тойоту Хариер». Водитель отечественного авто оказался пьян.