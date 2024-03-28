Иск подала прокуратура
На улице Молодёжная, 1 в селе Тарбагатай площадка для сбора мусора не огорожена с трёх сторон метровым заборчиком. Кроме того, контейнеры не закрываются крышками.
Нарушение выявили в ходе прокурорской проверки. Прокуратура подала в суд иск к администрации сельского поселения «Тарбагатайское» об обязании устранить нарушения требований закона.
- Суд удовлетворил иск прокурора. На районную администрацию возложили обязанность устранить нарушения до 1 июня 2024 года, - сообщает пресс-служба Тарбагатайского районного суда Бурятии.
Отметим, решение пока не вступило в законную силу.
В Бурятии суд обязал привести в порядок площадку для сбора мусора
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