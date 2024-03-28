В Бурятии суд обязал привести в порядок площадку для сбора мусора

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Иск подала прокуратура



На улице Молодёжная, 1 в селе Тарбагатай площадка для сбора мусора не огорожена с трёх сторон метровым заборчиком. Кроме того, контейнеры не закрываются крышками.



Нарушение выявили в ходе прокурорской проверки. Прокуратура подала в суд иск к администрации сельского поселения «Тарбагатайское» об обязании устранить нарушения требований закона.



- Суд удовлетворил иск прокурора. На районную администрацию возложили обязанность устранить нарушения до 1 июня 2024 года, - сообщает пресс-служба Тарбагатайского районного суда Бурятии.



Отметим, решение пока не вступило в законную силу.

